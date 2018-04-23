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HOIVATILAT CARE PREMISES

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 50 000 000 €
Santé : 50 000 000 €
Date(s) de signature
22/05/2019 : 20 000 000 €
23/04/2018 : 30 000 000 €
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21/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOIVATILAT CARE PREMISES
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOIVATILAT CARE PREMISES
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Finlande : la BEI renforce ses financements pour les établissements de soins

Fiche récapitulative

Date de publication
26 avril 2018
Statut
Référence
Signé | 23/04/2018
20170597
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HOIVATILAT CARE PREMISES
SUOMEN HOIVATILAT OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 129 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project will support Hoivatilat, a Finnish service company specialised in producing, developing, owning and leasing out nursing homes, day care centres and service blocks in provision of equity of access to care facilities. The company designs, finances and develops properties as turn-key projects for service companies to operate and manage based on pre-agreed arrangements with responsible municipalities.

The project concerns the construction of new care facilities specifically designed to be used for the care of the elderly, handicapped persons, pre-school children, and combinations thereof. Such facilities are to be constructed throughout Finland.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Care facilities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. All project activities are expected to be carried out in new facilities, thus the necessity of an EIA under the Directive will be verified by the Bank's services during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU rules on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOIVATILAT CARE PREMISES
Date de publication
21 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78660125
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170597
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HOIVATILAT CARE PREMISES
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135812740
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170597
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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