TRG (FORMERLY ETHOS) MEZZANINE PARTNERS III

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
The proposed operation consists of an equity participation in Ethos Mezzanine Partners 3, a generalist closed-ended mezzanine fund targeting mainly investments in small and medium-sized enterprises (SMEs) located in Southern and Eastern Africa. The target fund size is USD 150 million.
The fund will build on the successful strategy followed for the predecessor funds, Mezzanine Partners 1 and Mezzanine Partners 2, by providing mezzanine finance to mid-market companies. It will focus on growth enterprises with strong cash flows which, due to their relatively small size, are unable to finance their growth through bank funding, the bond market or an Initial Public Offering (IPO). These companies are typically family-owned and not willing to accept private equity funding because of the level of equity dilution that this option entails.
The fund will operate in line with EIB's environmental and social standards.
N/A
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.