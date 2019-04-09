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CAIXABANK SME MEZZANINE ABS

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 100 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
9/04/2019 : 100 000 000 €
Autres liens
Related EFSI register
26/08/2019 - CAIXABANK SME MEZZANINE ABS

Fiche récapitulative

Date de publication
31 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 09/04/2019
20170533
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CAIXABANK SME MEZZANINE ABS
CAIXABANK SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 840 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a joint EIB - European Investment Fund (EIF, part of EIB Group) guarantee on a mezzanine tranche on a granular corporate loan portfolio of CaixaBank.

The operation will support CaixaBank Group's new lending activities in favour of small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps in Spain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, where applicable.

Documents liés
26/08/2019 - CAIXABANK SME MEZZANINE ABS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - CAIXABANK SME MEZZANINE ABS
Date de publication
8 Aug 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86575012
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170533
Dernière mise à jour
26 Aug 2019
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related EFSI register
26/08/2019 - CAIXABANK SME MEZZANINE ABS
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Fiche récapitulative
CAIXABANK SME MEZZANINE ABS
Fiche technique
CAIXABANK SME MEZZANINE ABS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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