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KAINUU CENTRAL HOSPITAL

Signature(s)

Montant
78 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 78 000 000 €
Santé : 78 000 000 €
Date(s) de signature
26/04/2018 : 78 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
Communiqués associés
Finlande : la BEI continue à financer les soins de santé en accordant un prêt à l’appui du nouvel hôpital du Kainuu

Fiche récapitulative

Date de publication
19 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 26/04/2018
20170524
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KAINUU CENTRAL HOSPITAL
KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMAE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 78 million
EUR 157 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Construction of the new Kainuu Central Hospital to replace the current outdated facilities. The hospital will provide all major healthcare specialties for the regional population, as well as primary healthcare functions in Kajaani city area. The new building will be designed and equipped with a strong emphasis on the integration between primary and specialised care, as well as social services.

It is expected that the project will bear wider benefits to the community, as healthcare is a critical element of social cohesion and economic development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78525804
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170524
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163122061
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170524
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - KAINUU CENTRAL HOSPITAL
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Fiche récapitulative
KAINUU CENTRAL HOSPITAL
Fiche technique
KAINUU CENTRAL HOSPITAL
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Photogallery

An artist’s impression of the new facility in Kajaani in 2021
Kainuu Central Hospital
©Kainua-alianssi - Sweco Architects

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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