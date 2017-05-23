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HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 300 000 000 €
Éducation : 60 000 000 €
Santé : 240 000 000 €
Date(s) de signature
21/04/2020 : 20 000 000 €
23/10/2018 : 40 000 000 €
21/04/2020 : 80 000 000 €
23/10/2018 : 160 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III

Fiche récapitulative

Date de publication
27 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 23/10/2018
20170523
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 600 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment programme 2018-2022 for the renovation, adaptation and extension of about 17 buildings of the Hospital District of Helsinki and Uusimaa in the Uusimaa region, Southern Finland.

The purpose of the project is to improve and develop the hospital infrastructure in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS), Southern Finland. The project covers the construction investments for the period 2018-2022. The programme targets a number of investments in most of the hospitals of the HUS, some of which will be refurbished and others extended with additional space. The largest share of the investment will be used to extend the Helsinki University Central Hospital (HUCH) with a new facility - the Bridge Hospital - in order to consolidate most of the acute services in an integrated building around the previously rehabilitated Meilahti Tower Hospital.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the Competent Authority. It is expected that the project will bear wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78527635
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170523
Secteur(s)
Éducation
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
179241413
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170523
Secteur(s)
Éducation
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
Autres liens
Fiche récapitulative
HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
Fiche technique
HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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