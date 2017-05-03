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NS RAIL ROLLING STOCK 2-INTERCITY NEW GENERATION

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 450 000 000 €
Transports : 450 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2017 : 100 000 000 €
29/06/2018 : 350 000 000 €
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15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NS RAIL ROLLING STOCK 2-INTERCITY NEW GENERATION
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Pays-Bas : la BEI finance de nouveaux trains interurbains pour NS

Fiche récapitulative

Date de publication
24 août 2017
Statut
Référence
Signé | 18/12/2017
20170503
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NS RAIL ROLLING STOCK 2 - ICNG
NS GROEP NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
EUR 955 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the purchase of new rolling stock (around 80 train sets, five and eight cars long each) for the operation of railway services between the main cities in the Netherlands.

The project is expected to improve the quality and offer of passenger rail services in the Netherlands. By supporting efficient public transport, the investment will also bring environmental benefits (reduction of emissions and noise levels), and improve transport safety.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment proposed under the project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), as manufacturing of rail rolling stock is not included in either list. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2004/17/EC, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required. The notice for the procurement of the new rolling stock was published in July 2014 in the Official Journal of the EU (ref. 2014/S 141-253651) and an award notice was published in July 2016 (ref 2016/S 146-265323).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NS RAIL ROLLING STOCK 2-INTERCITY NEW GENERATION
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77614747
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170503
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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