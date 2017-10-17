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ROLAND GARROS AIRPORT - REUNION

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Transports : 100 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2017 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 22/12/2017
20170500
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROLAND GARROS AIRPORT - REUNION
AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan consisting of two main investments schemes that will cover the second and third phases of the Réunion Island Roland Garros Airport development plan 2011-2022, with the common objective of alleviating current congestion and accommodating future growth in traffic, increasing climate resilience and improving environmental and safety performance.

The project comprises the following components: - Extension and reconfiguration of the existing passenger terminal - Construction of four new runway end safety areas (RESAs) - Reinforcement of the protection dike of one the runway - New terminal and associated investments The project will increase the handling capacity of the airport up to approximately 3.5 million passengers per annum.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment schemes included in this framework loan would normally be classified under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal Environmental Impact Assessment (EIA) is required or not. Alignment to this and to other National and EU environmental legislation, including EU Directive on Energy Performance of Buildings, and the status of any pre-existing development consents will be reviewed and assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2004/17/EC / 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROLAND GARROS AIRPORT - REUNION
Date de publication
22 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79102829
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170500
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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