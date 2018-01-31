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STOCKHOLM METRO EXTENSION

Signature(s)

Montant
1 150 499 822,98 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 1 150 499 822,98 €
Transports : 1 150 499 822,98 €
Date(s) de signature
10/09/2019 : 162 874 028,63 €
19/12/2024 : 174 482 006,6 €
26/06/2018 : 193 455 403,6 €
14/01/2019 : 195 135 277,6 €
4/12/2018 : 195 516 799,8 €
22/04/2025 : 229 036 306,75 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
31 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 26/06/2018
20170483
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STOCKHOLM METRO EXTENSION
REGION STOCKHOLM
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 12250 million (EUR 1181 million)
SEK 41661 million (EUR 4017 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of three extensions of the Stockholm metro with a total length of 19.6 km and 11 underground stations.

The project consists of three separate deep underground line extensions to the Stockholm Metro. The extensions are for Arenastaden (4.1 km of track with 3 stations), Barkarby (4 km with 2 stations) and Nacka och Söderort (11.5 km with 6 stations).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU and may therefore require Environmental Impact Assessments (EIA). The promoter is also required to declare that the project has no negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC, as amended by Directive 2009/147/EC).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STOCKHOLM METRO EXTENSION
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77604475
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170483
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Étude d'Impact sur l'Environnement - STOCKHOLM METRO EXTENSION - Miljöprövning för tunnelbana från Akalla till Barkarby station - Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning
Date de publication
29 Jan 2026
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157461081
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Étude d'Impact sur l'Environnement
Numéro du projet
20170483
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Étude d'Impact sur l'Environnement - STOCKHOLM METRO EXTENSION - Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden - Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning
Date de publication
29 Jan 2026
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157464722
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Étude d'Impact sur l'Environnement
Numéro du projet
20170483
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Étude d'Impact sur l'Environnement - STOCKHOLM METRO EXTENSION - Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort - Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning
Date de publication
29 Jan 2026
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157461421
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Étude d'Impact sur l'Environnement
Numéro du projet
20170483
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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