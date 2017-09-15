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AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
16/01/2019 : 10 000 000 €
6/10/2017 : 40 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI
Projet apparenté
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
15 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 06/10/2017
20170472
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI
AVIO SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 108 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's investments in RDI in the field of space propulsion systems as well as capital expenditures for the modernisation and expansion of the manufacturing capacity of its main Italian production site over the period 2017-2020.

The project is expected to support the growth of the group as well as the development of new products and technologies through RDI activities. Moreover, the capital investments target the expansion of the promoter's production capacity in Italy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments related to the research and development and to the manufacturing of space propulsion systems that are not specifically listed in the EIA directive Annex I or II. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Environment details will however be checked during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
12/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI
Projets associés
Projet apparenté
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI
Date de publication
12 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77978216
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170472
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI
Autres liens
Fiche récapitulative
AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI
Fiche technique
AVIO SPACE PROPULSION SYSTEMS RDI
Projet apparenté
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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