Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
31/10/2018 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
11/06/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS
Communiqués associés
France : Plan d’investissement : la BEI finance la R&D et les investissements de KEM ONE à hauteur de 50 millions d’euros
Projet apparenté
MID-CAP PROGRAMME LOAN FRANCE 2

Fiche récapitulative

Date de publication
7 février 2018
Statut
Référence
Signé | 31/10/2018
20170470
Nom du projet
KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the environmental investments of PVC producer KEM ONE during the period 2018-2021. It will support both the promoter's capex investments to optimise procurement, logistics and storage of key raw materials, and the company's move towards higher value-added products.

The project is expected to improve the company's competitiveness by securing access to key raw materials, and support research, development and innovation (RDI) activities to develop innovative product solutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is conducted within existing industrial sites and in compliance with Best Available Technology (BAT). The capex component falls under annex II of the Directive 2014/52/EU (EIA Directive). It is thus up to the relevant competent authorities to decide upon the requirement of an Environmental Impact Assessment (EIA). The EIA process, status and decisions will be verified in detail during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement. Procedures followed will be verified during appraisal.

Documents liés
11/06/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS
Projets associés
Projet apparenté
MID-CAP PROGRAMME LOAN FRANCE 2
Autres liens
Communiqués associés
France : Plan d’investissement : la BEI finance la R&D et les investissements de KEM ONE à hauteur de 50 millions d’euros

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS
Date de publication
11 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82130252
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170470
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/06/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS
Autres liens
Fiche récapitulative
KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS
Fiche technique
KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS
Communiqués associés
France : Plan d’investissement : la BEI finance la R&D et les investissements de KEM ONE à hauteur de 50 millions d’euros
Projet apparenté
MID-CAP PROGRAMME LOAN FRANCE 2

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : Plan d’investissement : la BEI finance la R&D et les investissements de KEM ONE à hauteur de 50 millions d’euros
Autres liens
Related public register
11/06/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEM ONE INNOVATION AND RESOURCE INVESTMENTS
Projet apparenté
MID-CAP PROGRAMME LOAN FRANCE 2

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes