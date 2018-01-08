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GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Transports : 8 000 000 €
Énergie : 38 000 000 €
Eau, assainissement : 54 000 000 €
Date(s) de signature
29/06/2018 : 4 000 000 €
20/05/2019 : 4 000 000 €
29/06/2018 : 19 000 000 €
20/05/2019 : 19 000 000 €
20/05/2019 : 27 000 000 €
29/06/2018 : 27 000 000 €
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Communiqués associés
France : la métropole de Grenoble reçoit un soutien de 100 m d’euros de la BEI pour financer ses projets dans la transition écologique

Fiche récapitulative

Date de publication
8 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 29/06/2018
20170466
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION
GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 237 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Transports - Transports et entreposage
Description
Objectifs

The project supports different investment programmes of the Metropolitan Grenoble-Alpes to finance climate action related projects, mainly in the water and wastewater, mobility and energy sectors.

The projects are expected to have significant climate change mitigation and adaptation contributions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The various investments will bring positive environmental impacts and substantial climate change mitigation and adaptation actions. The projects include flood protection measures, drainage, water supply and wastewater collections network rehabilitation, renewal of public buses, vehicle fleets and tramways, expansion of cycling lanes and construction of a biomass fired boiler for district heating. The EIB will assess arrangements for the scrapping of old rolling stock or dismissed buses. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Drinking Water Directive (98/83/EC), Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks, Energy Efficiency Directive (2012/27/EU), Industrial Emissions Directive (2010/75/EU), public passenger transport services by rail and by road directive ((EC) No 1370/2007) and EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the projects have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81557086
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170466
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION- Conclusions de l'enquête Publique
Date de publication
26 Feb 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87287627
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170466
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION - Enquête Publique - Annexes
Date de publication
26 Feb 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87290434
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170466
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION - Enquête Publique
Date de publication
26 Feb 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87294140
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170466
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION - Résumé non Technique
Date de publication
21 Dec 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
155100375
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170466
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION - Etude d'Impact
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165501522
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170466
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION
Date de publication
29 Dec 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
159484281
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170466
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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