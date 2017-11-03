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FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 50 000 000 €
Transports : 50 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2017 : 50 000 000 €
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Related public register
23/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK

Fiche récapitulative

Date de publication
3 novembre 2017
Statut
Référence
Signé | 22/12/2017
20170464
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
FNM SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Acquisition of 10 new trainsets for operation of regional services in Lombardy (Italy) and cross-border regional services between Lombardy and Ticino (Switzerland).

The project will contribute to increasing the quality of passenger rail services in Lombardy and cross-border between Lombardy and Ticino. The new rolling stock is expected to allow more efficient operation, reduce maintenance costs, lower energy consumption and increase the level of comfort for passengers. Indirectly, by improving services, rolling stock renewal will help railways compete with other modes, particularly private vehicles, so as to maintain or improve its modal share. Shifting passenger flows from other modes to rail may result in reduced vehicle operation costs, safety and environmental benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of acquisition of rolling stock, which is out of the scope of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC). No associated facilities are planned to be built; this will be confirmed at the appraisal. The project will promote a modal shift from road to rail and, therefore, generate environmental and safety benefits.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Documents liés
23/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
Date de publication
23 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78953081
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170464
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
Date de publication
27 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169597739
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170464
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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23/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
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FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK
Fiche technique
FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK

Informations et observations générales

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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