FNM NEW REGIONAL ROLLING STOCK

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Acquisition of 10 new trainsets for operation of regional services in Lombardy (Italy) and cross-border regional services between Lombardy and Ticino (Switzerland).
The project will contribute to increasing the quality of passenger rail services in Lombardy and cross-border between Lombardy and Ticino. The new rolling stock is expected to allow more efficient operation, reduce maintenance costs, lower energy consumption and increase the level of comfort for passengers. Indirectly, by improving services, rolling stock renewal will help railways compete with other modes, particularly private vehicles, so as to maintain or improve its modal share. Shifting passenger flows from other modes to rail may result in reduced vehicle operation costs, safety and environmental benefits.
The project consists of acquisition of rolling stock, which is out of the scope of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC). No associated facilities are planned to be built; this will be confirmed at the appraisal. The project will promote a modal shift from road to rail and, therefore, generate environmental and safety benefits.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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