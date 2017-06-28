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AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)

Signature(s)

Montant
12 486 980,4 €
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture : 2 497 396,08 €
Services : 3 746 094,12 €
Industrie : 6 243 490,2 €
Date(s) de signature
28/06/2022 : 2 497 396,08 €
28/06/2022 : 3 746 094,12 €
28/06/2022 : 6 243 490,2 €
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Related public register
17/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)
Projet apparenté
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 28/06/2022
20170443
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)
Databank Investment Partners
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 12 million
EUR 85 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Equity participation in agricultural investment fund with a focus on small and medium-sized enterprises (SME) companies across the Sub-Saharan agriculture sector spanning the entire food value chain from primary to tertiary services. The fund is a successor fund to the African Agriculture Fund-SME Fund launched in 2012, as the first pan-African SME fund to invest across the agriculture value chain.

The overall objective of the fund is to improve Africa's food value chain through the provision of growth capital.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Documents liés
17/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)
Projets associés
Projet apparenté
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)
Date de publication
17 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79299375
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170443
Secteur(s)
Industrie
Services
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)
Autres liens
Fiche récapitulative
AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)
Fiche technique
AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)
Projet apparenté
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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