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CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III

Signature(s)

Montant
78 157 799,99 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 78 157 799,99 €
Transports : 23 447 340 €
Aménagement urbain : 54 710 459,99 €
Date(s) de signature
10/11/2020 : 5 601 244,72 €
10/11/2020 : 13 069 571,01 €
4/12/2017 : 17 846 095,28 €
4/12/2017 : 41 640 888,98 €
Autres liens
Related public register
30/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Related public register
28/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Projet apparenté
SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
12 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 04/12/2017
20170431
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
CITY OF CZESTOCHOWA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 334 million (EUR 79 million)
PLN 820 million (EUR 193 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support eligible investment schemes in the city of Czestochowa. The operation is expected to support urban development and infrastructure modernisation including climate action components. The loan will be signed under the programme loan SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME (2017-0117).

The proposed framework loan will support the City of Czestochowa (Silesia province) in the implementation of its development strategy. Therefore, the project will focus on the reinforcement of its economic basis, increasing the accessibility to existing and new business areas, and providing higher quality services to the population.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will generally allocate its funds only to eligible schemes which are economically, technically and financially justified and environmentally sound. All schemes must comply with EU environmental legislation. With the appropriate conditions in place, the project is acceptable for financing in environmental and social terms.

The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
30/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
28/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Projets associés
Projet apparenté
SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Date de publication
30 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76687389
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170431
Secteur(s)
Transports
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Date de publication
28 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
255584388
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170431
Secteur(s)
Transports
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
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Fiche récapitulative
CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Fiche technique
CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Projet apparenté
SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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