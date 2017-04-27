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BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 80 000 000 €
Services : 80 000 000 €
Date(s) de signature
10/11/2017 : 80 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/12/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION

Fiche récapitulative

Date de publication
25 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 15/11/2017
20170427
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION
BANK ZACHODNI WBK SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 175 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the financing of the promoter's IT development investment programme over the period 2017- 2019, concerning the digitalisation of its business processes, an update of its technological infrastructure and investments in IT security.

The project will allow the promoter to modernise and redesign its business processes as well as to develop the digital transformation of its client interaction system.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The implementation of banking IT systems is not covered by EIA directive 2011/92/EU, as amended. In addition, the project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
02/12/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION
Date de publication
2 Dec 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76914693
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170427
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/12/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION
Autres liens
Fiche récapitulative
BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION
Fiche technique
BZWBK IT LOAN FOR DIGITALISATION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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