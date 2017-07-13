LIMERICK 2030 REGENERATION PROGRAMME

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Fiche récapitulative
To partially finance the first phase of Limerick City and County Council (LCCC) 2030 urban regeneration programme (2017-2022) that aims to regenerate, renovate and preserve buildings in the historic centre of the City of Limerick and create an employment campus of 50,000 sq.m.
The project is a first step in implementation of "Limerick 2030 An Economic and Spatial Development Plan for Limerick" which defines long term development objectives for the city and creates a base for short term development plans and municipal budgets. The goal of the project, which is a part of the Limerick 2030 Plan is to: •Grow and diversify the city's economy •Increase attractiveness of the city centre to make the city more compact and avoid urban sprawl. •Provide for balanced and sustainable economic growth in the city centre, by providing mixed use offices and creating linkages between private and public institutions
A standard environmental due diligence will be carried out for this project. No major environmental issues are expected. As the project will contain new building construction and refurbishment of existing buildings, it will be carefully screened for compliance with the EU Directive on Energy Performance in Buildings
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2014/24/EU as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.