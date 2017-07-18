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DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I

Signature(s)

Montant
59 500 000 €
Secteur(s)
Transports : 8 925 000 €
Énergie : 14 875 000 €
Télécom : 35 700 000 €
Date(s) de signature
3/11/2017 : 4 462 500 €
3/11/2017 : 4 462 500 €
3/11/2017 : 7 437 500 €
3/11/2017 : 7 437 500 €
3/11/2017 : 17 850 000 €
3/11/2017 : 17 850 000 €
Autres liens
Related public register
06/10/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I

Fiche récapitulative

Date de publication
18 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 03/11/2017
20170385
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
PRIVATE ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 450 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Transports - Transports et entreposage
  • Télécom - Information et communication
Description
Objectifs

An infrastructure fund focusing mainly on Europe, principally in the energy and utilities, transportation and telecommunications sectors

The fund targets high-quality core infrastructure investments in projects which will deliver stable cash flows with primarily mid-term (e.g. 5-15 year) contracted income streams.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund will be required to comply with the Bank's environmental and social standards.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
06/10/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
Date de publication
6 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76850678
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170385
Secteur(s)
Énergie
Transports
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
239042196
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170385
Secteur(s)
Énergie
Transports
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/10/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
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30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
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Fiche récapitulative
DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I
Fiche technique
DIF CORE INFRASTRUCTURE FUND I

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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