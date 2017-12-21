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LED LAMPS RDI

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 80 000 000 €
Industrie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2017 : 80 000 000 €
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Related public register
27/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LED LAMPS RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
5 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 21/12/2017
20170355
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LED LAMPS RDI
LEDVANCE GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 187 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The program concerns the Research, Development and Innovation (RDI) activities carried out in the field of lamps and luminaires based on Light Emitting Diodes (LED) mainly for the mass market. The research specifically focuses on: - a wider application of the LED technology; - further cost reductions and the increased usability of such products for the replacement of existing less efficient lamps; - new luminaires and innovative lighting solutions for smart applications.

The key focus of the research is on a wider application of the LED technology, further cost reductions and the increased usability of such products for the replacement of existing less efficient lamps, new luminaires and innovative lighting solutions for smart applications.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessments.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Documents liés
27/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LED LAMPS RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LED LAMPS RDI
Date de publication
27 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79380684
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170355
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LED LAMPS RDI
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Fiche récapitulative
LED LAMPS RDI
Fiche technique
LED LAMPS RDI

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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