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RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME

Signature(s)

Montant
92 561 427,13 €
Pays
Secteur(s)
Argentine : 92 561 427,13 €
Eau, assainissement : 92 561 427,13 €
Date(s) de signature
30/06/2021 : 92 561 427,13 €
Autres liens
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26/02/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME - Evaluacion de Impacto Ambiental y Social
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11/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
6 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 30/06/2021
20170354
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 110 million (EUR 99 million)
USD 222 million (EUR 199 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project will finance the measures included in the Integrated Salado River Basin Management Plan (PMI), thus (i) enhance flood protection and (ii) strengthen the capacity of the responsible institutions for integrated water resources monitoring and management in the Salado River Basin.

The project will help the Province of Buenos Aires to take adequate and coordinated measures to manage and reduce flood risks. The investments are expected to alleviate direct risk to population or critical assets. They will also contribute to climate action adaptation, by increasing the resilience against the effects of more extreme weather patterns. The project will benefit the residents of the municipalities along the Salado River Basin (Section V).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental impact will be predominantly positive. The components are likely to require a comprehensive environmental impact assessment according to local and national legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that the procurement of the project is carried out in line with EIB procurement guidelines.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME - Evaluacion de Impacto Ambiental y Social
Date de publication
26 Feb 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84182706
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170354
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Argentine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME
Date de publication
11 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91000877
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170354
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Argentine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME
Fiche technique
RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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