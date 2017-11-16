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CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 25 000 000 €
Énergie : 12 500 000 €
Industrie : 12 500 000 €
Date(s) de signature
27/12/2017 : 12 500 000 €
27/12/2017 : 12 500 000 €
Autres liens
Related public register
07/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Projet apparenté
PF4EE Programme Loan

Fiche récapitulative

Date de publication
16 novembre 2017
Statut
Référence
Signé | 27/12/2017
20170350
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
CYPRUS COOPERATIVE BANK LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Industrie - Construction
Description
Objectifs

The Framework Loan will finance small scale investments targeting energy efficiency measures mainly undertaken by households in Cyprus.

PF4EE was established under the umbrella of the EIB's DEEP Green initiative, which aims at scaling up financing for energy efficiency (EE) across a range of channels, including through stimulating financial intermediaries into focusing more of their lending on energy efficiency projects. The proposed operation will target three different segments: thermal insulation, complete EE renovation and construction of new Nearly zero-energy buildings (NZEBs).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Commentaires

This operation is subject to approvals by the EIB's Governing Bodies.

Documents liés
07/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Projets associés
Projet apparenté
PF4EE Programme Loan

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Date de publication
7 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79025529
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170350
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Autres liens
Fiche récapitulative
CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Fiche technique
CCB ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Projet apparenté
PF4EE Programme Loan

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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