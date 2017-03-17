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PL-SK GAS INTERCONNECTOR

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 70 000 000 €
Énergie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
27/12/2017 : 70 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 novembre 2017
Statut
Référence
Signé | 27/12/2017
20170317
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PL-SK GAS INTERCONNECTOR
EUSTREAM AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 144 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the construction and operation of the Slovak section of the Poland-Slovakia bi-directional gas interconnector and modification of the existing compressor station Velke Kapusany.

The project will improve the security of supply, flexibility and interoperability of the interconnected gas networks in the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter has carried out an Environmental Impact Assessment (EIA) for the Slovak section of the Poland-Slovakia gas interconnector and the environmental permit has been issued by the competent authority. The permitting will be further investigated during appraisal to ensure compliance with the Bank's Environmental and Social Standards.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Date de publication
13 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79664408
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170317
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Date de publication
1 Dec 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78606947
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170317
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PL-SK GAS INTERCONNECTOR - Prepojorací Plynovod Polsko - Slovensko - Správa o hodnotení
Date de publication
1 Dec 2017
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78870467
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170317
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
230721396
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170317
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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