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BERLIN ABWASSER UND UMWELT II

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 400 000 000 €
Eau, assainissement : 400 000 000 €
Date(s) de signature
27/04/2018 : 400 000 000 €
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24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II

Fiche récapitulative

Date de publication
5 février 2018
Statut
Référence
Signé | 27/04/2018
20170298
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BERLIN ABWASSER UND UMWELT II
BERLINER WASSERBETRIEBE AOER
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 800 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Financing of investments in environmentally sustainable wastewater treatment and water supply facilities in Berlin, Germany.

The investments in wastewater infrastructure will improve the quality of receiving waters and energy efficiency of the wastewater distribution system in Berlin. The project will help the promoter to comply with European legislation regarding the collection and treatment of urban wastewater (Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments will contribute to the sustainable management of water and wastewater infrastructure with overall positive environmental impacts. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Drinking Water Directive (98/83/EC), the Urban Wastewater Directive (91/271/EEC) and EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II
Date de publication
18 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81786111
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170298
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II - UVP-Bericht - Errichtung und Betrieb einer Klärschlammverwertungsanlage
Date de publication
19 Nov 2025
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
255203052
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170298
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249174289
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170298
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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