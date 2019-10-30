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SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 150 000 000 €
Énergie : 27 000 000 €
Industrie : 123 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 27 000 000 €
19/12/2019 : 123 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS

Fiche récapitulative

Date de publication
30 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 19/12/2019
20170284
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
STG STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING NEDERLANDSE GEMEENTEN,KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Industrie - Construction
Description
Objectifs

Nationaal Energiebespaarfonds ("NEF") was set up by the Dutch Ministry of Interior to provide individual loans (maximum EUR 25,000) to Dutch households to finance energy efficient measures. EIB has been asked to become a co-lender to NEF.

The purpose of this project is to make funding available to support housing stock energy efficiency renovation in the Netherlands. These so-called sustainability loans aim to increase the sustainability of houses having as target groups individual homeowners and associations of homeowners. The project objectives include, inter alia, the promotion of energy efficiency and renewable energy in residential buildings. The operation will be implemented by foundation Stimulation Fund Housing Dutch Municipalities (SVn), which was selected and appointed as fund manager.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will contribute to energy efficiency and renewable energy and thus to the reduction of CO2 emissions. Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
08/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
Date de publication
8 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124107791
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170284
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
240937118
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170284
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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08/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
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24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
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Fiche récapitulative
SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS
Fiche technique
SFSB NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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