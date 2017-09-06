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SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2017 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
6 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 18/12/2017
20170268
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WOODWORKING MACHINERY RDI
SCM Group S.p.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 103 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of SCM Group investments in research, development and innovation (RDI). The activities will be carried out in Italy over the period 2017 to 2020.

The project will contribute to increase the promoter's knowledge and know-how in the fields of: a) machinery and systems to process a wide variety of materials as wood, plastic, glass, stone, metal and composites b) mechanical and electric components c) improvement of the internal manufacturing processes

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development expected to be carried out in existing facilities that will not change their already authorized scope and would therefore not require an EIA.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81241376
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170268
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151296540
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170268
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI
Autres liens
Fiche récapitulative
WOODWORKING MACHINERY RDI
Fiche technique
SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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