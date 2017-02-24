INTEGRATED WASTE MANAGEMENT PROGRAMME IN JUJUY

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Fiche récapitulative
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project is a framework loan to support the implementation of an integrated waste management system for the collection, treatment and disposal of municipal solid waste generated in the province of Jujuy, Argentina.
The project contributes to several Sustainable Development Goals (SDGs) and in particular to SDG11 – sustainable cities and communities - by helping to reduce the adverse environmental impact of cities. It will significantly contribute to the reduction of greenhouse gas emissions, thus contributing to climate change mitigation. The project is contributing to an environmental sustainability priority area identified in the Multiannual Indicative Programme for Latin America under the EU Development Cooperation Instrument 2014-2020.
Due to their technical characteristics most of the treatment and disposal facilities are subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA). The associated reports will be submitted to the Bank before any disbursement. The existing project aims to phase out the dumping of untreated waste, rationalising and improving the current solid waste disposal practices and gradually bringing the province into compliance with acceptable international environmental standards in this sector.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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