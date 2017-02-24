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INTEGRATED WASTE MANAGEMENT PROGRAMME IN JUJUY

Signature(s)

Montant (.*)
44 449 052,32 €
Pays
Secteur(s)
Argentine : 44 449 052,32 €
Déchets solides : 44 449 052,32 €
Date(s) de signature
5/06/2018 : 8 000 000 €
23/03/2018 : 36 449 052,32 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 8 000 000 € fourni par LATIN AMERICA INVESTMENT FACILITY
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 23/03/2018
20170224
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INTEGRATED WASTE MANAGEMENT PROGRAMME IN JUJUY
PROVINCIA DE JUJUY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 54 million (EUR 46 million)
USD 120 million (EUR 102 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project is a framework loan to support the implementation of an integrated waste management system for the collection, treatment and disposal of municipal solid waste generated in the province of Jujuy, Argentina.

The project contributes to several Sustainable Development Goals (SDGs) and in particular to SDG11 – sustainable cities and communities - by helping to reduce the adverse environmental impact of cities. It will significantly contribute to the reduction of greenhouse gas emissions, thus contributing to climate change mitigation. The project is contributing to an environmental sustainability priority area identified in the Multiannual Indicative Programme for Latin America under the EU Development Cooperation Instrument 2014-2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to their technical characteristics most of the treatment and disposal facilities are subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA). The associated reports will be submitted to the Bank before any disbursement. The existing project aims to phase out the dumping of untreated waste, rationalising and improving the current solid waste disposal practices and gradually bringing the province into compliance with acceptable international environmental standards in this sector.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTEGRATED WASTE MANAGEMENT PROGRAMME IN JUJUY
Date de publication
29 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75001393
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170224
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Argentine
Disponible au public
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