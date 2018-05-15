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LLWDP II

Signature(s)

Montant (.*)
116 100 000 €
Pays
Secteur(s)
Lesotho : 116 100 000 €
Eau, assainissement : 116 100 000 €
Date(s) de signature
28/09/2021 : 34 100 000 €
1/04/2019 : 82 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 34 100 000 € fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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05/12/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LOWLANDS WATER DEVELOPMENT PROJECT - DRAFT version - This will be replaced with the final version once available
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20/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LOWLANDS WATER DEVELOPMENT PROJECT
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 01/04/2019
20170197
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LLWDP II
KINGDOM OF LESOTHO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 116 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The Lowlands Water Development Project (LWDP) is the second phase of the Lesotho Lowland Water Supply Scheme (LLWSS). It will include bulk water production infrastructure, distribution networks and actions on water efficiency, sanitation and capacity building. The first phase, the Metolong Dam and Water Supply Program (MDWSP), was already financed by the Bank.

The overall LLWSC aims at improving the climate resilience and security of potable water access in four priority geographical zones of the Lowlands of Lesotho.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A Resettlement Policy framework has been developed as well as an Environmental and Social Management Framework. Terms of reference for the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and Resettlement Action Plan (RAP) are being prepared.

EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - LOWLANDS WATER DEVELOPMENT PROJECT - DRAFT version - This will be replaced with the final version once available
Date de publication
5 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88098027
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170197
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Lesotho
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LOWLANDS WATER DEVELOPMENT PROJECT
Date de publication
20 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85418885
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170197
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Lesotho
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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