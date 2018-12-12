Belgrade Palilula Sewerage System

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project consists of the development of the sewerage system in the Palilula Municipality (Belgrade) located at the border of the Sava and Danube river with approximately 170 000 inhabitants. The project will be implemented in the municipality with no sewer network and wastewater treatment and not meeting environmental and social standards.
The project will support the achievement of the country's long-term target set by the Serbian authorities for the sanitation sector, i.e. to collect and treat produced wastewaters to appropriate standards. The EIB financing will support the sanitation investment in the Municipality of Palilula in Belgrade, the area located on the left bank of the Danube river, with approximately 170000 inhabitants. The project will comprise rehabilitation and construction of the sewerage system and construction of the new wastewater treatment plant.
The investment components are selected with a view to achieve a cost effective compliance with the Directive 91/271/EEC (Urban Wastewater Treatment) and Directive 2000/60/EC (Water Framework Directive). The elimination of discharges of untreated wastewater into the surface waters and ground waters will support the achievement of the country's environmental targets, including enhanced protection of the river Danube, and ultimately the Black Sea. The project supports the objectives of the EU Strategy for the Danube Region. The Bank will also assess climate change considerations of relevance for project design and operation. The project components may have minor environmental impacts during construction and will have no negative residual impacts in the operation phase.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.