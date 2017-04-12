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EIB-EIF MIDCAP FUNDS INVESTMENT FACILITY

Signature(s)

Montant
248 900 000 €
Secteur(s)
Services : 248 900 000 €
Date(s) de signature
6/08/2019 : 6 650 000 €
6/08/2019 : 6 650 000 €
21/12/2018 : 10 925 000 €
21/12/2018 : 10 925 000 €
30/07/2019 : 11 875 000 €
30/07/2019 : 11 875 000 €
7/12/2017 : 14 250 000 €
7/12/2017 : 14 250 000 €
3/04/2018 : 19 000 000 €
3/04/2018 : 19 000 000 €
31/10/2017 : 19 000 000 €
23/11/2018 : 19 000 000 €
23/11/2018 : 19 000 000 €
31/10/2017 : 19 000 000 €
29/09/2017 : 23 750 000 €
29/09/2017 : 23 750 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
12 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 29/09/2017
20170189
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EIB-EIF MIDCAP FUNDS INVESTMENT FACILITY
Selection of private equity fund managers
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 249 million
EUR 3333 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The proposed operation consists of a EUR 500m investment facility to finance EIB investments in innovative midcap-focused private equity funds in Europe.

It is expected that the EIB will invest in approximately 8-12 private equity funds which in turn will provide equity financing to approximately 80-120 midcap companies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will apply the EIB Group's standard requirements in relation to environmental compliance.

The operation will apply the EIB Group's standard requirements in relation to procurement.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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