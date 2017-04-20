Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY

Signature(s)

Montant
498 984 826,38 €
Secteur(s)
Services : 498 984 826,38 €
Date(s) de signature
14/12/2018 : 1 250 000 €
14/12/2018 : 1 250 000 €
27/07/2018 : 3 000 000 €
27/07/2018 : 3 000 000 €
3/08/2018 : 3 125 000 €
3/08/2018 : 3 125 000 €
31/05/2018 : 3 250 000 €
31/05/2018 : 3 250 000 €
27/07/2018 : 3 437 500 €
27/07/2018 : 3 437 500 €
18/09/2018 : 3 750 000 €
18/09/2018 : 3 750 000 €
28/03/2018 : 4 000 000 €
28/03/2018 : 4 000 000 €
31/07/2018 : 4 687 500 €
31/07/2018 : 4 687 500 €
28/06/2019 : 5 000 000 €
28/06/2019 : 5 000 000 €
17/12/2019 : 5 000 000 €
13/12/2019 : 5 000 000 €
28/06/2019 : 5 000 000 €
8/07/2019 : 5 000 000 €
21/12/2018 : 5 000 000 €
8/07/2019 : 5 000 000 €
13/12/2019 : 5 000 000 €
28/06/2019 : 5 000 000 €
21/12/2018 : 5 000 000 €
17/12/2019 : 5 000 000 €
27/12/2019 : 5 300 000 €
27/12/2019 : 5 300 000 €
19/12/2017 : 5 625 000 €
19/12/2017 : 5 625 000 €
5/09/2018 : 5 937 500 €
5/09/2018 : 5 937 500 €
27/12/2017 : 5 952 000 €
27/12/2017 : 5 952 000 €
20/12/2017 : 6 165 791,28 €
20/12/2017 : 6 165 791,28 €
23/11/2018 : 6 250 000 €
23/11/2018 : 6 250 000 €
28/03/2018 : 6 600 000 €
28/03/2018 : 6 600 000 €
18/09/2018 : 6 811 250 €
18/09/2018 : 6 811 250 €
26/07/2019 : 7 500 000 €
5/02/2018 : 7 500 000 €
20/12/2018 : 7 500 000 €
26/07/2019 : 7 500 000 €
31/07/2018 : 7 500 000 €
21/11/2018 : 7 500 000 €
5/02/2018 : 7 500 000 €
20/12/2018 : 7 500 000 €
21/11/2018 : 7 500 000 €
23/09/2019 : 7 500 000 €
23/09/2019 : 7 500 000 €
31/07/2018 : 7 500 000 €
13/12/2019 : 7 526 996,83 €
13/12/2019 : 7 526 996,83 €
21/12/2017 : 9 250 000 €
21/12/2017 : 9 250 000 €
8/08/2018 : 10 000 000 €
30/10/2018 : 10 000 000 €
8/08/2018 : 10 000 000 €
30/10/2018 : 10 000 000 €
22/11/2017 : 10 000 000 €
28/03/2018 : 10 000 000 €
7/12/2018 : 10 000 000 €
31/08/2018 : 10 000 000 €
22/11/2017 : 10 000 000 €
28/03/2018 : 10 000 000 €
7/12/2018 : 10 000 000 €
31/08/2018 : 10 000 000 €
27/12/2017 : 10 073 875,08 €
27/12/2017 : 10 073 875,08 €
5/04/2018 : 12 500 000 €
5/04/2018 : 12 500 000 €
Autres liens
Related EFSI register
21/09/2018 - EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
20 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 22/11/2017
20170187
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY
Selection of private equity fund managers
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 499 million
EUR 5000 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The proposed operation consists of a EUR 500m investment facility under the EFSI Equity Innovation and Infrastructure Window (IIW) to finance EIB investments in SME and small Midcap private equity funds in Europe, in which the EIF is also an investor.

It is expected that the EIB will invest in approximately 20-30 private equity funds which in turn will provide equity financing to approximately 300-450 SMEs and small Midcaps.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will apply the EIB Group's standard requirements in relation to environmental compliance.

The operation will apply the EIB Group's standard requirements in relation to procurement.

Documents liés
21/09/2018 - EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
87020434
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170187
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Services
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related EFSI register
21/09/2018 - EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY
Autres liens
Fiche récapitulative
EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY
Fiche technique
EIB-EIF SME FUNDS INVESTMENT FACILITY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes