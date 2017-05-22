Signature(s)
Fiche récapitulative
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Equity investment into Evolution II Fund targeting renewable energy, energy efficiency and other resource efficiency projects and related corporate investments in sub-Saharan Africa.
The fund will focus on renewable energy infrastructure and energy efficiency projects, as well as potential growth equity investments in corporates involved in these sectors in Sub-Saharan Africa.
The underlying projects are mainly small/medium-sized renewable energy and energy/resource efficiency projects located outside the EU. These projects need to comply with the Bank's environmental and social principles and standards or equivalent. This requirement will become part of the legal documentation with the fund.
The Bank will require the fund manager to ensure that implementation of all EIB-eligible underlying projects is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. Overall, most of the project promoters are expected to be private companies and the fund manager will have to verify during their due diligence whether they have received any special or exclusive rights, as well as verify that the principles and provisions of the guide are respected, as relevant.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.