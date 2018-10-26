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GEORGIA TRANSPORT CONNECTIVITY II

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Géorgie : 250 000 000 €
Transports : 250 000 000 €
Date(s) de signature
19/02/2019 : 250 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 19/02/2019
20170159
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GEORGIA TRANSPORT CONNECTIVITY II
MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 558 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a framework loan to support the construction and upgrade of key road priorities enhancing the connectivity within Georgia and towards neighboring countries.

The proposed framework loan will support the Georgian Government in completing the implementation of its national priority 2017-2020 construction and upgrading programme for the road network. The objective is to promote sustainable road infrastructures development providing efficient transportation, enhancing cross border and regional connectivity, the population's local mobility and ensuring short and long term benefits for all road users.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the operation would be subject to the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU amending EIA Directive 2011/92/EU) and the Birds and Habitats Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC respectively). Those investment schemes which would normally fall under Annex I and/or are screened in, would require an EIA. The EIA process and approval, biodiversity assessment requirements, climate adaptation, social impacts and mitigation measures will be further checked during the appraisal of individual sub-projects to be allocated by the EIB under the Georgia Transport Connectivity (GTC) II Framework Loan. In particular, the Bank services will discuss with the competent authorities the environment permits needed to implement the investment schemes, as well as any social and land acquisition issues and protected areas affected by these sub-projects.

The operation will be implemented with other International Financial Institutions. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures on the road sections financed by the Bank are done in accordance with the EIB Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEORGIA TRANSPORT CONNECTIVITY II
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87025219
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170159
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Georgie
Disponible au public
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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