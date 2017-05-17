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AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Secteur(s)
Déchets solides : 2 500 000 €
Aménagement urbain : 2 500 000 €
Énergie : 45 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2017 : 1 250 000 €
1/12/2017 : 1 250 000 €
1/12/2017 : 1 250 000 €
1/12/2017 : 1 250 000 €
1/12/2017 : 22 500 000 €
1/12/2017 : 22 500 000 €
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17/12/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
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Communiqués associés
France : la BEI soutient Amundi Transition Energétique à hauteur de 50 millions d’euros

Fiche récapitulative

Date de publication
17 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 01/12/2017
20170148
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Infrastructure equity fund targeting energy transition assets (renewable energy, district heating and public lighting projects) primarily in France and more widely in the eurozone

The fund is expected to target three investment areas: (i) heat generation and distribution, (ii) wind energy, and (iii) other renewable energy and energy efficiency projects (solar, small hydro, biomass, street lighting, etc.).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, in which case the projects may be subject to a full EIA following screening based on Annex III of the EIA Directive by the competent authorities. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most, if not all, of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU, where applicable.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
Date de publication
17 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76189296
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170148
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238381032
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170148
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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17/12/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
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Fiche récapitulative
AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
Fiche technique
AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
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Photogallery

Un apport de 100 millions d’USD de la BEI à l’appui du premier fonds au monde dédié aux obligations vertes des marchés émergents
AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I
Photographe: Anne-Cécile Auguin
©EIB

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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