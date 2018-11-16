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MUNICIPAL INFRASTRUCTURE RESILIENCE FRAMEWORK

Signature(s)

Montant (.*)
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 50 000 000 €
Eau, assainissement : 50 000 000 €
Date(s) de signature
12/07/2019 : 10 000 000 €
7/05/2019 : 40 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 10 000 000 € fourni par ECONOMIC RESILIENCE INITIATIVE FUND
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07/02/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE RESILIENCE FRAMEWORK

Fiche récapitulative

Date de publication
16 novembre 2018
Statut
Référence
Signé | 07/05/2019
20170147
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MUNICIPAL INFRASTRUCTURE RESILIENCE FRAMEWORK
PUBLIC INVESTMENT MANAGEMENT OFFICE - REPUBLIC OF SERBIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of a framework loan under the Resilience Initiative to support the construction of water supply and sewers systems in municipalities impacted by migrants or severe floods crises.

The project aims at the improvement of water and sanitation services in Serbia, with a focus on access to drinking water supply, access to sanitation, building institutional capacity, improving environmental protection, and achieving sustainability of sector financing. The project will address water and sanitation needs in numerous municipalities in Serbia through financing of a series of small-scale projects.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The schemes are expected to have minor environmental impacts during construction and no negative residual impacts in the operational phase. Most schemes will be located in a consolidated urban environment and on the existing main routes of water mains and sewers and in the premises of existing facilities or their vicinity. Therefore, the schemes are not likely to have negative impacts on nature conservation areas.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Documents liés
07/02/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE RESILIENCE FRAMEWORK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE RESILIENCE FRAMEWORK
Date de publication
7 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87770211
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170147
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Serbie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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07/02/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MUNICIPAL INFRASTRUCTURE RESILIENCE FRAMEWORK
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Fiche récapitulative
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Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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