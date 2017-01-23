Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION

Signature(s)

Montant
755 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 755 000 000 €
Transports : 755 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2019 : 105 000 000 €
9/11/2017 : 650 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
Related public register
11/07/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ)
Related public register
07/06/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Communiqués associés
Pologne : la BEI prête 650 millions d'EUR pour la modernisation du réseau ferroviaire

Fiche récapitulative

Date de publication
27 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 09/11/2017
20170123
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 755 million
EUR 1279 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Upgrading, modernisation and renewal of the Polish railway network, including access to the main Polish sea ports, and other TEN-T lines

The project is expected to generate time and vehicle operating cost savings by allowing for more efficient use of existing rail capacity. It may also present environmental and safety benefits due to modal shift from road to rail expected to take place because of better rail services. The project will increase the quality of rail services provided in Poland as well as promote travel by rail and will, thereby, enhance sustainable transport in line with EU objectives. The project is mostly located in convergence zones and by facilitating access promotes regional development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of several schemes and requirements concerning the environmental impact assessment (EIA) may vary. The pertinence of the schemes to Annexes I and II of the EIA Directive, the screening decisions, the EIA and the development consents are to be reviewed during appraisal. The project's potential impact on protected areas and species, in accordance with the Habitats and Birds Directives, will also be appraised.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
15/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
11/07/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ)
07/06/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Autres liens
Communiqués associés
Pologne : la BEI prête 650 millions d'EUR pour la modernisation du réseau ferroviaire

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
Date de publication
15 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74991215
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170123
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ)
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172071559
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170123
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Date de publication
7 Jun 2023
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171386004
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170123
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
Related public register
11/07/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ)
Related public register
07/06/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Autres liens
Fiche récapitulative
POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
Fiche technique
POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
Communiqués associés
Pologne : la BEI prête 650 millions d'EUR pour la modernisation du réseau ferroviaire

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Pologne : la BEI prête 650 millions d'EUR pour la modernisation du réseau ferroviaire
Autres liens
Related public register
15/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION
Related public register
11/07/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ)
Related public register
07/06/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLISH RAILWAY NETWORK MODERNISATION - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes