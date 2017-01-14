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IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I

Signature(s)

Montant
178 200 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 178 200 000 €
Énergie : 178 200 000 €
Date(s) de signature
10/06/2020 : 78 200 000 €
9/05/2019 : 100 000 000 €
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Communiqués associés
EUR 178 million EIB backing for first power link between Crete and mainland Greece

Fiche récapitulative

Date de publication
24 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 09/05/2019
20170114
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I
INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 178 million
EUR 356 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The proposed project concerns the interconnection of the island of Crete with mainland Greece, in the region of Peloponnese. The project includes two AC 150 kV submarine cables, 150 kV underground and overhead circuits, a compensation terminal in the Peloponnese and network reinforcements associated to the interconnection. The landing points of the submarine cables are in Kissamos bay (Crete) and the Malea peninsula (Peloponnese).

The project will (a) enable the replacement of thermal generation on the island (mainly oil-fired generation units) with more efficient generation from mainland Greece and (b) increase the hosting capacity of the island for renewable energy sources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the investments fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage. The potential impacts of the project include visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, birds' collision and mortality, disturbance and damage of marine flora and fauna. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I - EIA
Date de publication
28 Jun 2018
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85229373
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170114
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I
Date de publication
21 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80807415
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170114
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I - EIA
Date de publication
28 Jun 2018
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79188524
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170114
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I - Φάκελος Τροποποίησης
Date de publication
12 Sep 2020
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133338856
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170114
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IPTO CRETE ISLAND INTERCONNECTION PHASE I
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164949928
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170114
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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