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OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 7 400 000 €
Italie : 27 600 000 €
Industrie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
20/07/2017 : 7 400 000 €
20/07/2017 : 27 600 000 €
Autres liens
Related public register
20/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Fiche récapitulative

Date de publication
12 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 20/07/2017
20170104
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
OLSA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 84 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in the field of automotive lighting systems. It will also cover the capital expenditures for the modernisation and expansion of its production capacity in existing European production sites in the period 2016-2020.

The project is expected to support the promoter's growth and the development of new products through RDI activities. Moreover, the capital investments target the expansion of the installed production capacity at the promoter's existing sites.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All the project's RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that will not change their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Moreover the installation of new equipment is not expected to require any additional permits. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
20/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
Projets associés
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
Date de publication
20 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74784471
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170104
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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20/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
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Fiche récapitulative
OPTICAL LIGHTING SYSTEMS FOR AUTOMOTIVE
Fiche technique
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Projet apparenté
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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