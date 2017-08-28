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OASIS AFRICA SME FUND

Signature(s)

Montant
6 764 183,65 €
Pays
Secteur(s)
Côte d'Ivoire : 2 705 673,46 €
Ghana : 4 058 510,19 €
Services : 6 764 183,65 €
Date(s) de signature
29/11/2017 : 2 705 673,46 €
29/11/2017 : 4 058 510,19 €
Autres liens
Projet apparenté
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Fiche récapitulative

Date de publication
28 août 2017
Statut
Référence
Signé | 29/11/2017
20170077
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OASIS AFRICA SME FUND
OASIS CAPITAL GHANA LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 8 million (EUR 7 million)
USD 50 million (EUR 42 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

Oasis Capital Ghana is a growth capital fund manager focusing on investments in small and medium-sized enterprises (SMEs) in Ghana and Ivory Coast. The fund has a target size of USD 50m to be invested approximately 60% in Ghana and 40% in Ivory Coast, mainly in the following sectors: education, health, financial services, food services, and housing and hospitality.

The fund's investments in fast-growing SMEs are expected to generate strong job creation, especially for the youth and women, as well as attractive financial returns.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

Not applicable.

Projets associés
Projet apparenté
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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