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MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 90 000 000 €
Industrie : 90 000 000 €
Date(s) de signature
13/11/2017 : 90 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION

Fiche récapitulative

Date de publication
15 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 16/11/2017
20170053
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RDI AND PRODUCTION EXPANSION FOR DAIRY PRODUCTS
MÜLLER GROUP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 214 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of (i) the construction and operation of a processing & packaging plant for dairy products, and (ii) research, development and innovation (RDI) investments related to food quality, new health ingredients, packaging technologies and the expansion of the product line.

The project concerns investment in new premises at one of the promoter's existing sites, as well as RDI investments in order to enhance competitiveness through innovation in the food sector. The activities will be carried out predominantly in Germany between 2017 and 2020 by a leader in the dairy sector in the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments are expected to be carried out both at existing facilities already authorised and at new premises on an existing site, neither of which requires an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75093263
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170053
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163297450
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170053
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION
Autres liens
Fiche récapitulative
RDI AND PRODUCTION EXPANSION FOR DAIRY PRODUCTS
Fiche technique
MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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