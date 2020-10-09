ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION PHASE II

Fiche récapitulative
The project concerns a Framework Loan (FL) for the implementation of a number of renewable energy (RE) plants (solar photovoltaic (PV) and onshore wind) schemes in Italy, promoted by ENI.
The operation contributes to the EU-wide target of 32% of energy from renewable sources in gross final energy consumption (RES) by 2030 as set out in the EU RE Directive (Directive (EU) 2018/2001). It further contributes to the national renewable energy targets laid out in Italy's Integrated National Energy and Climate Plan (NECP). In addition, the majority of investments will also be located in convergence regions.
The Bank will assess and, if needed, will reinforce the Promoter's capacity to appraise sub-schemes for compliance with national regulations and EU environmental and biodiversity requirements, specifically Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.
The Bank will require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project have been / will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
N/A
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.