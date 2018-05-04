MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project consists of the reconstruction of Minsk's largest wastewater treatment plant.
The investment loan will finance the complete reconstruction of Minsk's central wastewater treatment plant with the objective of increasing treatment capacity and improving the quality of treated effluent. In particular, the investment is expected to help to meet current and envisaged future capacity requirements in Minsk, to reduce environmental pollution, increase energy efficiency and to ensure compliance with current effluent discharge standards.
The project will generally benefit the environment and public health, by providing better and more efficient waste water treatment before discharging effluents into receiving waters bodies and eventually into the Black Sea. The main objective of the project is the compliance with effluent and water quality standards as set by the EU directives and partially transposed into national law. Compliance with national Environmental Impact Assessment (EIA) legislation that has been drafted by partially transposing the EU's EIA Directive will be verified during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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