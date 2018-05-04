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MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION

Signature(s)

Montant
84 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Biélorussie : 84 000 000 €
Eau, assainissement : 84 000 000 €
Date(s) de signature
20/11/2018 : 84 000 000 €
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05/05/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION - Photos of the Project Site and Adjoining Areas
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 20/11/2018
20170024
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION
MINSKVODOKANAL UE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 84 million
EUR 187 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of the reconstruction of Minsk's largest wastewater treatment plant.

The investment loan will finance the complete reconstruction of Minsk's central wastewater treatment plant with the objective of increasing treatment capacity and improving the quality of treated effluent. In particular, the investment is expected to help to meet current and envisaged future capacity requirements in Minsk, to reduce environmental pollution, increase energy efficiency and to ensure compliance with current effluent discharge standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will generally benefit the environment and public health, by providing better and more efficient waste water treatment before discharging effluents into receiving waters bodies and eventually into the Black Sea. The main objective of the project is the compliance with effluent and water quality standards as set by the EU directives and partially transposed into national law. Compliance with national Environmental Impact Assessment (EIA) legislation that has been drafted by partially transposing the EU's EIA Directive will be verified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION - Photos of the Project Site and Adjoining Areas
Date de publication
5 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83699421
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170024
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Biélorussie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION
Date de publication
5 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83719721
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170024
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Biélorussie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION
Date de publication
5 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83718865
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170024
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Biélorussie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82410465
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170024
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Biélorussie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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