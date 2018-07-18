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MOLDOVA ENERGY EFFICIENCY

Signature(s)

Montant (.*)
42 400 000 €
Pays
Secteur(s)
Moldavie : 42 400 000 €
Industrie : 42 400 000 €
Date(s) de signature
16/09/2022 : 12 400 000 €
10/12/2021 : 30 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 12 400 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOLDOVA ENERGY EFFICIENCY

Fiche récapitulative

Date de publication
18 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 10/12/2021
20170017
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MOLDOVA ENERGY EFFICIENCY
AGENTIA PENTRU EFICIENTA ENERGETICA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation is a framework loan (FL) in support of sustainable energy efficiency improvements targeting public and residential buildings in various cities in the Republic of Moldova. Part of the allocations under the FL has already been identified ex ante and consists of the refurbishment of 139 public buildings. The remainder of the pipeline of allocations will be further developed by the Energy Efficiency Agency and the promoter, with advisory support.

The main objective of this operation is to increase the energy efficiency of public and residential buildings, which has a significant impact on CO2 emission reduction and thus contributes to climate change mitigation. Moreover, energy efficiency investments will boostlocal and regional economic activity, particularly in the construction industry, and therefore support the development of the private sector in general and SMEs in particular.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that reduce energy consumption in public and residential buildings, thus helping to mitigate climate change as well as to improve comfort for users. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have very limited negative environmental impacts, if any at all. Given the scale, location and nature of the schemes in built-up urban areas, EIA, as defined under the EIA Directive 2011/92/EU amended by the EIA Directive 2014/52/EU, would normally not be required. The building refurbishment will be consistent with relevant legal and regulatory requirements and in particular the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU and the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Documents liés
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOLDOVA ENERGY EFFICIENCY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOLDOVA ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85208675
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170017
Secteur(s)
Industrie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOLDOVA ENERGY EFFICIENCY
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Fiche technique
MOLDOVA ENERGY EFFICIENCY

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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