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EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY

Signature(s)

Montant
115 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 115 000 000 €
Télécom : 115 000 000 €
Date(s) de signature
3/08/2017 : 115 000 000 €
Autres liens
Related public register
29/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY

Fiche récapitulative

Date de publication
2 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 02/10/2017
20170010
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
EWE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 115 million
EUR 234 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the first phase of a fibre-based broadband access network in the North Western part of Germany. The network will be operated on an open access basis.

In the first phase of the rollout, a significant amount of households is intended to obtain access to ultra-high speed broadband services (> 100 Mbps). The entire rollout programme aims at connecting one million households over a period of 10 years.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC as amended. The related works have typically limited residual environmental effects as they are mainly carried out in urban areas alongside roads.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Documents liés
29/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
Date de publication
29 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74929309
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170010
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
Date de publication
27 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171992403
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170010
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
29/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
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Fiche récapitulative
EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY
Fiche technique
EWE TEL FIBRE NETWORK NORTHWEST GERMANY

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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