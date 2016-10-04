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HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 12 000 000 €
Allemagne : 162 000 000 €
Industrie : 180 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2017 : 6 000 000 €
4/12/2017 : 12 000 000 €
4/12/2017 : 162 000 000 €
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY

Fiche récapitulative

Date de publication
11 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 04/12/2017
20161004
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY
HEIDELBERGCEMENT AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
EUR 369 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in RDI related to cement products and production technologies in 2017-2020, as well as modernisation of a cement clinker production plant in Schelklingen, Germany.

The purpose of the project is to strengthen the company's competitiveness by stepping up its RDI activities and revamping and modernising the production plant in view of raising its efficiency (process, energy, material and cost).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI component of the project will be carried out in existing facilities already authorised and is therefore not expected to require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU as amended. The cement plant modernisation component falls under Annex II of said Directive. The Bank's services will establish during project appraisal whether or not an EIA is required in this case, as well as any other environmental details.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
12 Dec 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76516438
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20161004
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY - Umweltverträglichkeitsuntersuchung
Date de publication
10 Jan 2018
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81199468
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20161004
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150950341
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20161004
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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