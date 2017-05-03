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STM ITALY-FRANCE-MALTA

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Malte : 4 998 000 €
France : 245 000 000 €
Italie : 250 002 000 €
Industrie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
4/08/2017 : 4 998 000 €
4/08/2017 : 245 000 000 €
4/08/2017 : 250 002 000 €
Autres liens
Related public register
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STM ITALY-FRANCE-MALTA
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STM ITALY-FRANCE-MALTA

Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 22/08/2017
20161000
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STM ITALY-FRANCE-MALTA
STMICROELECTRONICS NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the research, development and innovation (RDI) activities and the investment programme of the promoter focused on the development of the technologies and products for the next generation of semiconductor devices in the years 2017-2018.

The project relates to the RDI activities performed by the promoter in its locations in France, Italy and Malta and focused on the development of the technologies and products for the next generation of semiconductor devices, particularly in the Smart Driving and Internet of Things domains. Apart from the research and development (R&D) activities, the project also includes R&D capital expenditure (Capex) as well as some investments in pilot lines, lines capacity increase and clean room expansions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Semiconductor RDI and manufacturing facilities are not specifically covered by Annexes I & II of the Directive 2011/92/EU as amended, and therefore not subject to mandatory environmental impact assessment (EIA). The proposed investments will take place mainly inside buildings at RDI and manufacturing facilities already being used for similar activities and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STM ITALY-FRANCE-MALTA
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STM ITALY-FRANCE-MALTA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STM ITALY-FRANCE-MALTA
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75276183
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20161000
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Malte
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - STM ITALY-FRANCE-MALTA
Date de publication
17 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135765382
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20161000
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Malte
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STM ITALY-FRANCE-MALTA
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17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STM ITALY-FRANCE-MALTA
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Fiche récapitulative
STM ITALY-FRANCE-MALTA
Fiche technique
STM ITALY-FRANCE-MALTA

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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