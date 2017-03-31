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SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 2 250 000 €
Croatie : 2 700 000 €
Allemagne : 6 300 000 €
France : 33 750 000 €
Industrie : 45 000 000 €
Date(s) de signature
6/10/2017 : 2 250 000 €
6/10/2017 : 2 700 000 €
6/10/2017 : 6 300 000 €
6/10/2017 : 33 750 000 €
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Related public register
05/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
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17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Communiqués associés
France : Plan Juncker - La BEI finance le développement du groupe Saint Jean Industries (45 m d’euros)
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN FRANCE

Fiche récapitulative

Date de publication
31 mars 2017
Statut
Référence
Signé | 06/10/2017
20160996
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Saint Jean Industries
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 94 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing research, development and innovation (RDI) and capital expenditure of French mid-cap Saint Jean Industries in France and other European countries. The project concerns the investment programme of an innovative mid-cap company in the field of component manufacture for the transportation sector in order to strengthen its competitive market position and support worldwide growth.

The project activities aim to develop innovative, strong and lightweight components for the transportation sector, particularly the automotive segment, supporting weight reduction objectives and contributing indirectly to sustainable transportation in Europe and worldwide. Additionally the project includes the purchase of tangible assets to maintain the group's competitiveness and support it in its growth ambitions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All project activities are expected to be carried out in existing facilities and laboratories without changing their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
05/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
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France : Plan Juncker - La BEI finance le développement du groupe Saint Jean Industries (45 m d’euros)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74950136
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160996
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
France
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Date de publication
17 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135934745
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160996
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
France
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
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Fiche technique
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Photogallery

The family-owned company manufactures components for the automotive, aeronautics, and energy industry, among other things. An EFSI-backed loan will help it to step up its R&D, purchase new equipment and improve its environmental footprint.
Saint Jean Industries
©SJI

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