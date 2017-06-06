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GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Secteur(s)
Déchets solides : 10 000 000 €
Énergie : 90 000 000 €
Date(s) de signature
30/11/2017 : 5 000 000 €
30/11/2017 : 5 000 000 €
30/11/2017 : 45 000 000 €
30/11/2017 : 45 000 000 €
Autres liens
Related public register
29/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III

Fiche récapitulative

Date de publication
6 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 30/11/2017
20160994
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
Glennmont Asset Management Ltd
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 600 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

A pan-European renewable energy infrastructure fund investing in solar photovoltaics (PV), bioenergy, small-scale hydro, onshore and offshore wind

The fund will invest primarily in solar PV, bioenergy, small-scale hydro, onshore and offshore wind generation assets in selected European markets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the fund's underlying infrastructure investments will either require a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether or not an EIA is required. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the EIB's environmental and social standards.

The fund has been assessed by the EIB as investing only in private companies not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the appraisal the EIB were to conclude that the fund invests in projects subject to EU public procurement legislation, (Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU or 2004/18/EC, 2014/25/EU or 2004/17/EC, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, where applicable), then the Bank would require the fund manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
29/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
Date de publication
29 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75548826
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160994
Secteur(s)
Déchets solides
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
Date de publication
27 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
226111467
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160994
Secteur(s)
Déchets solides
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
29/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
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Fiche récapitulative
GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III
Fiche technique
GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE III

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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