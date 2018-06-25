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TURKU URBAN INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 150 000 000 €
Transports : 6 000 000 €
Énergie : 31 500 000 €
Aménagement urbain : 48 000 000 €
Éducation : 64 500 000 €
Date(s) de signature
28/01/2019 : 6 000 000 €
28/01/2019 : 31 500 000 €
28/01/2019 : 48 000 000 €
28/01/2019 : 64 500 000 €
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08/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TURKU URBAN INFRASTRUCTURE
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Communiqués associés
Finlande : la Ville de Turku et la BEI signent un accord de financement de 150 millions d’EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 28/01/2019
20160986
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TURKU URBAN INFRASTRUCTURE
TURUN KAUPUNKI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 334 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the financing of a multi-sector investment programme for the City of Turku in Finland for the 2017-2022 period. The project is expected to comprise small to medium-sized schemes related to education, culture, social housing, energy, transport and other urban infrastructure.

The city's long-term investment strategy aims to modernise the city's basic infrastructure and improve the quality of public services. The plan includes several components - street refurbishment, school upgrading, renovation of cultural buildings, reconstruction of social facilities, construction of social housing - to be implemented over the next five years.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Finland, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives (2011/92/EU Directive and 2001/42/EC). The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) (2010/31/EU) will be further examined during the appraisal.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC and/or 2004/17/EEC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TURKU URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
8 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74487728
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160986
Secteur(s)
Transports
Énergie
Éducation
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TURKU URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
17 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
227131840
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160986
Secteur(s)
Transports
Énergie
Éducation
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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