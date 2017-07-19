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INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 35 000 000 €
Industrie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2017 : 35 000 000 €
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Related public register
19/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
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12/01/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
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Espagne : 151 millions d’euros de financements en faveur de l’innovation, de la création d’emplois et de l’efficacité énergétique au titre du Plan d’investissement pour l’Europe
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Fiche récapitulative

Date de publication
19 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 21/12/2017
20160981
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE PIQUERAS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 97 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the investment plan of a mid-cap company for the expansion and upgrade of existing facilities in an EU-assisted area (Castilla-La Mancha, Spain).

The project aims to introduce best available process and automation technology to the company, which will allow substantial improvements in its energy and water consumption as well as increasing its production capacity and efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's investments fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The EIA procedure for the slaughtering and meat production facilities was completed according to the Spanish/EU regulatory provisions and the required integrated environmental permit was issued. The capacity increase at the ham curing and drying facilities stays below the legal thresholds that would trigger an EIA procedure. The promoter applies strict animal welfare, hygiene and safety protocols that meet and/or go beyond the EU and Spanish official standards.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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19/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
Date de publication
19 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76635841
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160981
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
Date de publication
12 Jan 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152991472
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160981
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
19/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
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Fiche technique
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