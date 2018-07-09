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ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Signature(s)

Montant
45 024 397,79 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 45 024 397,79 €
Lignes de crédit : 45 024 397,79 €
Date(s) de signature
9/07/2018 : 45 024 397,79 €
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Related EFSI register
20/07/2018 - ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 09/07/2018
20160972
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 280 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a guarantee instrument provided to Erste Bank to support new lending to small and medium sized enterprises (SMEs) and Mid-Caps, based mainly in Austria.

The objective of the operation is to provide capital relief to the promoter, which would then be used to originate new loans to the SMEs and Mid-caps.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In accordance with the EIB policy, which has to ensure that sub-loans comply with the EU legislation, Erste Bank will have to take all measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by benefiting SMEs and Mid-caps will comply with the relevant national and EU environment and procurement legislation.

See above.

Documents liés
20/07/2018 - ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS
Date de publication
20 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
84809673
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20160972
Dernière mise à jour
20 Jul 2018
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Autriche, Pays de l’UE
Disponible au public
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Lien vers la source
Related EFSI register
20/07/2018 - ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS
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Fiche récapitulative
ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS
Fiche technique
ERSTE MEZZANINE ABS FOR SMES AND MID-CAPS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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