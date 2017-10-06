Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CAIRO METRO LINE 1 UPGRADING AND RENOVATION

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 350 000 000 €
Transports : 350 000 000 €
Date(s) de signature
20/01/2019 : 350 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAIRO METRO LINE 1 UPGRADING AND RENOVATION
Communiqués associés
Égypte : une assistance technique pour appuyer la modernisation de la ligne 2 du métro du Caire

Fiche récapitulative

Date de publication
6 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 20/01/2019
20160947
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CAIRO METRO LINE 1 UPGRADING AND RENOVATION
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million
EUR 770 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of rehabilitation of metro line 1 of the Cairo metro network. The rehabilitation includes the renewal of the signalling system, telecommunications equipment, centralised control system, power supply, track repairs and the electrical and mechanical systems.

The project is expected to deliver significant time savings to existing users of metro line 1 and to provide additional capacity to accommodate an increasing demand that would otherwise be absorbed by less environmentally friendly modes of transport. The upgrade of the metro line will improve the reliability of the existing metro service and further reduce headways during peak hours. It will represent a fast and affordable transport solution to the population, in particular to those who cannot afford owning a private car. Furthermore, the project will result in vehicle operating cost savings, lower air emissions and less accidents stemming from the expected modal shift from road to public transport.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project was located within the EU, it could fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC, thus requiring a decision by the competent authority to determine whether a full environmental impact assessment (EIA) has to be carried out. The Bank shall investigate environmental and social aspects during appraisal and verify that the promoter has followed the relevant EU environmental and social principles, standards and practices. The Bank shall also verify the acceptability of the project in terms of likely environmental impacts and proposed mitigation and compensation measures.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement process is consistent with the Bank's procurement guidelines.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Funding for this project could be part of the EIB's new "Economic Resilience" initiative aimed at strengthening economic resilience in neighboring countries by modernizing and expanding economic and social infrastructure and stimulating growth Sustainable development and job creation.

Documents liés
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAIRO METRO LINE 1 UPGRADING AND RENOVATION
Autres liens
Communiqués associés
Égypte : une assistance technique pour appuyer la modernisation de la ligne 2 du métro du Caire

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAIRO METRO LINE 1 UPGRADING AND RENOVATION
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77595027
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160947
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAIRO METRO LINE 1 UPGRADING AND RENOVATION
Autres liens
Fiche récapitulative
CAIRO METRO LINE 1 UPGRADING AND RENOVATION
Fiche technique
CAIRO METRO LINE 1 UPGRADING AND RENOVATION
Communiqués associés
Égypte : une assistance technique pour appuyer la modernisation de la ligne 2 du métro du Caire

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Égypte : une assistance technique pour appuyer la modernisation de la ligne 2 du métro du Caire
Autres liens
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAIRO METRO LINE 1 UPGRADING AND RENOVATION

Photogallery

Cairo Metro Line 1 Upgrading and Renovation
Cairo Metro Line 1 Upgrading and Renovation
©Egyptian Company for the Management and Operation of the Subway, 2018

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes